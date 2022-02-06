«Оператор ГТС Украины» рассказал об усилиях по срыву сертификации «Северного потока — 2»

Генеральный директор украинской компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что компания делает всё для срыва сертификации «Северного потока — 2».

«Мы прилагаем максимум усилий для борьбы с этим газопроводом. Но хотел бы сказать, что сертификация — это процесс, бюрократический процесс, который выполняет немецкий регулятор... И наше задание — принимать активное участие в этом процессе и не позволить этот газопровод сертифицировать», — цитирует его РИА Новости.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко посоветовал Германии «попрощаться с «Северным потоком — 2», несмотря на то что проект «был бы хорош для немецкой экономики».