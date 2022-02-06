«Оператор ГТС Украины» рассказал об усилиях по срыву сертификации «Северного потока — 2»

Короткая ссылка
Генеральный директор украинской компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что компания делает всё для срыва сертификации «Северного потока — 2».
«Оператор ГТС Украины» рассказал об усилиях по срыву сертификации «Северного потока — 2»
  • © Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

«Мы прилагаем максимум усилий для борьбы с этим газопроводом. Но хотел бы сказать, что сертификация — это процесс, бюрократический процесс, который выполняет немецкий регулятор... И наше задание — принимать активное участие в этом процессе и не позволить этот газопровод сертифицировать», — цитирует его РИА Новости.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко посоветовал Германии «попрощаться с «Северным потоком — 2», несмотря на то что проект «был бы хорош для немецкой экономики».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить