В ОЭЗ «Технополис Москва» откроют производство медицинских тестов

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что на площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» весной откроют производство медицинских тест-систем и исследовательскую лабораторию.

Как сообщает НСН, медицинские тест-системы, которые будут выпускать на предприятии, ориентированы на рынок Москвы и регионов. Часть продукции планируют отправлять на экспорт.

«Компания будет выпускать медицинские тесты, предназначенные для выявления большого числа инфекций и отклонений в состоянии здоровья человека. В том числе и 15 видов тест-систем на наличие COVID-19. Планируется, что на предприятии будут производить около 12 млн единиц продукции в месяц», — сказал Ефимов.

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