Экономист Иванов напомнил о роли импортозамещения в России

Кандидат экономических наук Евгений Иванов напомнил о роли импортозамещения в России.

«Отечественные производители начали развиваться, предприятий стало больше, а ассортимент на рынке ежегодно расширялся», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Как отметил Иванов, уже сейчас российские товары, в том числе продукты питания, экспортируют в ведущие страны.

«Мы тесно связаны экономическими отношениями с ближним зарубежьем, странами СНГ и Азией. Доля экспорта наших продуктов ежегодно увеличивается: у нас покупают крупы, овощи, фрукты, вина, сыры, мясо», — сказал эксперт.

В декабре 2021 года российский лидер Владимир Путин во время встречи с участниками Конгресса молодых учёных заявил, что почти все задачи по импортозамещению в России решены, но необходимо и дальше продолжать оставаться конкурентоспособными.