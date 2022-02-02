Экономист Иванов напомнил о роли импортозамещения в России

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Кандидат экономических наук Евгений Иванов напомнил о роли импортозамещения в России.
Экономист Иванов напомнил о роли импортозамещения в России
  • Gettyimages.ru
  • © Anna Kraynova / EyeEm

«Отечественные производители начали развиваться, предприятий стало больше, а ассортимент на рынке ежегодно расширялся», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Как отметил Иванов, уже сейчас российские товары, в том числе продукты питания, экспортируют в ведущие страны.

«Мы тесно связаны экономическими отношениями с ближним зарубежьем, странами СНГ и Азией. Доля экспорта наших продуктов ежегодно увеличивается: у нас покупают крупы, овощи, фрукты, вина, сыры, мясо», — сказал эксперт.

В декабре 2021 года российский лидер Владимир Путин во время встречи с участниками Конгресса молодых учёных заявил, что почти все задачи по импортозамещению в России решены, но необходимо и дальше продолжать оставаться конкурентоспособными.

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