Bloomberg: США обсуждают с рядом стран возможность увеличения газодобычи

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Представители США ведут переговоры с производителями газа в Катаре, Нигерии, Египте и Ливии о возможности увеличения добычи топлива в случае эскалации на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Bloomberg: США обсуждают с рядом стран возможность увеличения газодобычи
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«Белый дом также ведёт переговоры с производителями газа, чтобы выяснить, смогут ли они увеличить добычу топлива в чрезвычайной ситуации. Среди них Катар, Нигерия, Египет и Ливия», — пишет Bloomberg.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США и ЕС продолжают прорабатывать альтернативные варианты поставок газа в Европу на случай эскалации ситуации вокруг Украины.

22 января появилась информация о том, что власти Соединённых Штатов ведут переговоры с коллегами из Катара о поставках топлива из этой страны в Европу.

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