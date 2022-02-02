Bloomberg: США обсуждают с рядом стран возможность увеличения газодобычи

Представители США ведут переговоры с производителями газа в Катаре, Нигерии, Египте и Ливии о возможности увеличения добычи топлива в случае эскалации на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Белый дом также ведёт переговоры с производителями газа, чтобы выяснить, смогут ли они увеличить добычу топлива в чрезвычайной ситуации. Среди них Катар, Нигерия, Египет и Ливия», — пишет Bloomberg.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США и ЕС продолжают прорабатывать альтернативные варианты поставок газа в Европу на случай эскалации ситуации вокруг Украины.

22 января появилась информация о том, что власти Соединённых Штатов ведут переговоры с коллегами из Катара о поставках топлива из этой страны в Европу.