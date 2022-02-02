Еврокомиссия назвала газ переходным зелёным источником энергии

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Еврокомиссия определила природный газ как переходный зелёный источник энергии и разрешила инвестировать в газовую сферу до 2030 года.
Еврокомиссия назвала газ переходным зелёным источником энергии
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ ЕК  «Таксономия ЕС».

«Еврокомиссия считает, что существует роль для частных инвестиций в газовую и атомную энергетику в переходный период», — отмечается в тексте.

В связи с этим инвестирование в газовую инфраструктуру разрешено до 2030 года.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что рост цен на газ в Европе связан с отказом от долгосрочных контрактов и инвестиций в отрасль.

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