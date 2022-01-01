Европа планирует присвоить «зелёный» статус природному газу и атомной энергетике

Брюссель намерен присвоить атомной энергетике и природному газу «зелёный» статус в рамках классификации ЕС, сообщает Financial Times.

Отмечается, что в пользу этого решения выступает группа стран во главе с Францией, которая потребовала «не наказывать источники энергии, которые обеспечивают большую часть производства электричества».

Также Еврокомиссия предложила продолжить инвестировать в атомные электростанции в течение следующих десятилетий.

Ранее представитель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович высказался о ситуации в сфере энергетики Европы.

По его словам, рост цен на электричество в Европе связан с удорожанием газа и энергопереходом к чистым источникам.