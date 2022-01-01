Европа планирует присвоить «зелёный» статус природному газу и атомной энергетике
- Legion-Media
Отмечается, что в пользу этого решения выступает группа стран во главе с Францией, которая потребовала «не наказывать источники энергии, которые обеспечивают большую часть производства электричества».
Также Еврокомиссия предложила продолжить инвестировать в атомные электростанции в течение следующих десятилетий.
Ранее представитель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович высказался о ситуации в сфере энергетики Европы.
По его словам, рост цен на электричество в Европе связан с удорожанием газа и энергопереходом к чистым источникам.