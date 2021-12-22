Экономист Митрахович высказался о ситуации в сфере энергетики Европы

Представитель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович высказался о ситуации в сфере энергетики Европы.

«Год назад за 1 тыс. куб. м платили менее $100. Сегодня тот же объём стал дороже в 20 раз. Владельцы небольших европейских предприятий остановили их и перепродают электричество, потому что сегодня там выгоднее не работать», — заявил он в беседе с ФАН.

По словам эксперта, удорожание электричества напрямую связано с удорожанием газа, а также с энергопереходом к чистым источникам, поскольку программа зелёных оказалась непродуманной.

Как отметил Митрахович, отказ от угля и газа в странах ЕС привёл к повышенному потреблению электричества.

«Европейские обыватели защищены законами, которые сдерживают рост цен на коммуналку. Это ведёт к диспропорции между рыночными ценами и платой от потребителей», — сказал он.

Ранее заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз цен на газ в Европе.