В Кремле назвали непредсказуемым санкционное поведение США
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«В Кремле, безусловно, обеспокоены, ибо санкционное поведение США абсолютно непредсказуемо... Планы есть. Планы по хеджированию рисков, по минимизации последствий подобных непредсказуемых действий», — сказал Песков.
Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил, что действия США подрывают доверие к доллару.
В октябре 2021 года президент России Владимир Путин в интервью телеканалу CNBC отметил, что доллар подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты, а объём расчётов в долларах сокращается.