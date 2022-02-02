В Кремле назвали непредсказуемым санкционное поведение США

Россия обеспокоена в связи с непредсказуемым санкционным поведением США, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«В Кремле, безусловно, обеспокоены, ибо санкционное поведение США абсолютно непредсказуемо... Планы есть. Планы по хеджированию рисков, по минимизации последствий подобных непредсказуемых действий», — сказал Песков.

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил, что действия США подрывают доверие к доллару.

В октябре 2021 года президент России Владимир Путин в интервью телеканалу CNBC отметил, что доллар подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты, а объём расчётов в долларах сокращается.