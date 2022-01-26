Лавров заявил, что действия США подрывают доверие к доллару

Россия стремится сокращать зависимость от доллара, доверие к которому подрывают действия США. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Мы стремимся сокращать зависимость от доллара, и американцы нам в этом активно помогают, потому что делают почти всё возможное, чтобы подорвать доверие к этой валюте», — сказал он в ходе выступления на «правительственном часе» в Госдуме.

Лавров добавил, что действия Вашингтона делают американскую валюту рискованной «для международных расчётов».

В октябре 2021 года президент России Владимир Путин в интервью телеканалу CNBC отметил, что доллар подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты, а объём расчётов в долларах сокращается.