Bloomberg: активы криптовалюты россиян составляют около 16,5 трлн рублей
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«Согласно оценке Кремля и представителей правительства, россияне владеют криптовалютой, оцениваемой более чем в 16,5 трлн рублей ($214 млрд). Эти данные были рассчитаны в прошлом месяце путём анализа IP-адресов крупнейших пользователей криптобирж, а также другой информации», — говорится в сообщении агентства.
Всего на Россию приходится 12% общей капитализации криптовалютного рынка.
Ранее в пресс-службе Центробанка России заявили о рисках для российской экономики от институционализации майнинга.
Президент России Владимир Путин попросил правительство страны и Центробанк провести дискуссии касательно криптовалюты и сообщить о результатах.