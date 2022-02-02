Bloomberg: активы криптовалюты россиян составляют около 16,5 трлн рублей

Россияне владеют криптовалютой на сумму около 16,5 трлн рублей. Об этом информирует Bloomberg.

«Согласно оценке Кремля и представителей правительства, россияне владеют криптовалютой, оцениваемой более чем в 16,5 трлн рублей ($214 млрд). Эти данные были рассчитаны в прошлом месяце путём анализа IP-адресов крупнейших пользователей криптобирж, а также другой информации», — говорится в сообщении агентства.

Всего на Россию приходится 12% общей капитализации криптовалютного рынка.

Ранее в пресс-службе Центробанка России заявили о рисках для российской экономики от институционализации майнинга.

Президент России Владимир Путин попросил правительство страны и Центробанк провести дискуссии касательно криптовалюты и сообщить о результатах.