Орбан надеется на увеличение поставок газа из России в Венгрию

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле заявил, что венгерская сторона надеется на увеличение поставок газа.
Орбан надеется на увеличение поставок газа из России в Венгрию
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«С учётом того, что вся Европа переживает сейчас энергетический, а точнее, газовый, кризис, очень важным было заключение долгосрочных контрактов. Благодарим за то, что мы их подписали. В ходе сегодняшней нашей встречи я хотел бы достигнуть цели повышения объёмов поставок», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Орбан в ходе визита в Россию в феврале планирует обсудить расширение контракта с компанией «Газпром» по поставкам газа в страну.

1 октября вступил в силу договор о долгосрочных поставках газа, заключённый между Венгрией и «Газпромом».

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