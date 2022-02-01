Орбан надеется на увеличение поставок газа из России в Венгрию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле заявил, что венгерская сторона надеется на увеличение поставок газа.

«С учётом того, что вся Европа переживает сейчас энергетический, а точнее, газовый, кризис, очень важным было заключение долгосрочных контрактов. Благодарим за то, что мы их подписали. В ходе сегодняшней нашей встречи я хотел бы достигнуть цели повышения объёмов поставок», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Орбан в ходе визита в Россию в феврале планирует обсудить расширение контракта с компанией «Газпром» по поставкам газа в страну.

1 октября вступил в силу договор о долгосрочных поставках газа, заключённый между Венгрией и «Газпромом».