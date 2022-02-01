Путин: контракты с «Газпромом» обеспечили стабильность поставок газа в Венгрию

Президент России Владимир Путин заявил, что стабильность поставок газа в Венгрию была обеспечена после подписания соглашения с компанией «Газпром».

На встрече с венгерским премьером Виктором Орбаном он напомнил, что «Газпром» в прошлом году подписал два долгосрочных контракта на поставку природного газа из России в Венгрию до 2036 года.

«Здесь стабильность поставок обеспечена», — приводит РИА Новости слова Путина.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе визита в Россию в феврале планирует обсудить расширение контракта с компанией «Газпром» по поставкам газа в страну.