Путин: контракты с «Газпромом» обеспечили стабильность поставок газа в Венгрию
- AP
На встрече с венгерским премьером Виктором Орбаном он напомнил, что «Газпром» в прошлом году подписал два долгосрочных контракта на поставку природного газа из России в Венгрию до 2036 года.
«Здесь стабильность поставок обеспечена», — приводит РИА Новости слова Путина.
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе визита в Россию в феврале планирует обсудить расширение контракта с компанией «Газпром» по поставкам газа в страну.