РИА Новости: бензин в России стал вторым по дешевизне в Европе

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Бензин в России стал вторым по дешевизне в странах Европы в абсолютных цифрах — средняя стоимость составила 51,3 рубля за литр.

Как сообщает РИА Новости, самый дорогой бензин продаётся в Нидерландах. В перерасчёте на российскую валюту литр стоит 169,1 рубль. За Нидерландами в рейтинге следуют Финляндия, Дания, Норвегия и Швеция, где он обойдётся дороже 150 рублей.

Самое дешевое дизельное топливо продается в России — его стоимость составляет 54,4 рубля за литр. Также низкими ценами могут похвастаться на Украине, в Белоруссии и Казахстане — менее 80 рублей за литр.

Вице-премьер России Александр Новак ранее в кулуарах Гайдаровского форума заявил, что ситуация на российском топливном рынке в начале 2022 года стабильная.

По оценке Российского топливного союза, в 2022 году темпы роста цен на бензин в стране будут находиться вблизи уровня инфляции.

Для сдерживания стоимости горючего власти намерены внести новые коррективы в формулу демпфирующего механизма.

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