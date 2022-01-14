Новак назвал стабильной ситуацию на российском топливном рынке в начале 2022 года

Вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Гайдаровского форума заявил, что ситуация на российском топливном рынке в начале 2022 года стабильная.

«Мы оцениваем ситуацию как стабильную. Работает в постоянном режиме штаб с участием компаний под руководством Министерства энергетики, с участием Федеральной антимонопольной службы», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что, по оценке Российского топливного союза, в 2022 году темпы роста цен на бензин в стране будут находиться вблизи уровня инфляции.

Для сдерживания стоимости горючего власти намерены внести новые коррективы в формулу демпфирующего механизма.