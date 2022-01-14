Новак назвал стабильной ситуацию на российском топливном рынке в начале 2022 года

Короткая ссылка
Вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Гайдаровского форума заявил, что ситуация на российском топливном рынке в начале 2022 года стабильная.
Новак назвал стабильной ситуацию на российском топливном рынке в начале 2022 года
  • Gettyimages.ru

«Мы оцениваем ситуацию как стабильную. Работает в постоянном режиме штаб с участием компаний под руководством Министерства энергетики, с участием Федеральной антимонопольной службы», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что, по оценке Российского топливного союза, в 2022 году темпы роста цен на бензин в стране будут находиться вблизи уровня инфляции.

Для сдерживания стоимости горючего власти намерены внести новые коррективы в формулу демпфирующего механизма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить