Новак назвал стабильной ситуацию на российском топливном рынке в начале 2022 года
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«Мы оцениваем ситуацию как стабильную. Работает в постоянном режиме штаб с участием компаний под руководством Министерства энергетики, с участием Федеральной антимонопольной службы», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что, по оценке Российского топливного союза, в 2022 году темпы роста цен на бензин в стране будут находиться вблизи уровня инфляции.
Для сдерживания стоимости горючего власти намерены внести новые коррективы в формулу демпфирующего механизма.