«Молдовагаз» считает, что закупочная цена газа в 2022 году будет $620 за 1000 кубометров

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Глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что закупочная цена газа в 2022 году составит $620 за 1 тыс. кубометров.
«Молдовагаз» считает, что закупочная цена газа в 2022 году будет $620 за 1000 кубометров
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«У нас есть право включить все финансовые отклонения в тариф, но мы понимаем, что это приведёт к серьёзным последствиям для населения. Мы включили в расчёт нового тарифа закупочную цену газа на весь год, мы полагаем, что средняя цена будет около $620», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Чебан заявил, что молдавская сторона перевела российскому «Газпрому» треть авансового платежа за поставки газа в январе.

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