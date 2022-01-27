«Молдовагаз» считает, что закупочная цена газа в 2022 году будет $620 за 1000 кубометров

Глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что закупочная цена газа в 2022 году составит $620 за 1 тыс. кубометров.

«У нас есть право включить все финансовые отклонения в тариф, но мы понимаем, что это приведёт к серьёзным последствиям для населения. Мы включили в расчёт нового тарифа закупочную цену газа на весь год, мы полагаем, что средняя цена будет около $620», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Чебан заявил, что молдавская сторона перевела российскому «Газпрому» треть авансового платежа за поставки газа в январе.