Зампредседателя СБ Медведев отметил возможность проводить платежи в юанях вместо долларов

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В случае запрета операций в долларах и евро Россия будет больше поддерживать китайскую экономику и использовать юань — такое мнение выразил зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.
Зампредседателя СБ Медведев отметил возможность проводить платежи в юанях вместо долларов
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«Отсутствие долларовых платежей может быть заменено платежами в евро. Если будут решения по евро, есть юань. Это новая, очень перспективная с учётом объёма экономики Китайской Народной Республики резервная валюта. Я не знаю, кто от этого больше потеряет. Система, которая эмитирует доллар или евро? Они тоже прекрасно понимают, что в этом случае мы просто будем поддерживать в большей степени китайскую экономику и опускать их экономики. Кому это выгодно — это вопрос вкуса», — сказал Медведев, его слова приводит РИА Новости.

Он также напомнил, что Россия проводит курс на более сбалансированную валютную корзину и систему резервов, которая заключается в том, что количество долларов в общем объёме уменьшается.

«Сейчас это, по-моему, порядка 20%, порядка 30% — это евро, порядка 20% — это юань, ну и некоторые другие валюты — фунт стерлингов, йена и так далее. И золото, естественно. Иными словами, речь идёт о том, чтобы внутри этой корзины определённое перераспределение сделать», — добавил зампредседателя СБ.

Как ранее рассказал глава российского МИД Сергей Лавров, Россия стремится сокращать зависимость от доллара, доверие к которому подрывают действия США.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН доктор экономических наук Владимир Васильев в разговоре с RT отметил, что, отказываясь от доллара, Россия в большей степени будет использовать не только рубль, но и на паритетных основах валюты других стран: и китайский юань, и индийскую рупию.

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