Экономист Васильев отреагировал на слова Лаврова о влиянии действий США на доверие к доллару

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Анастасия Румянцева
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев в разговоре с RT прокомментировал заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что Россия стремится сокращать зависимость от доллара, доверие к которому подрывают действия США.
Экономист Васильев отреагировал на слова Лаврова о влиянии действий США на доверие к доллару
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Васильев отметил, что смысл данного заявления заключается в том, чтобы в США осознали, что предполагаемые антироссийские санкции, в том числе возможные планы по отключению России от SWIFT, не имеют значения.

Поскольку подобное решение, по словам американиста, можно охарактеризовать как «выстрел в ногу».

«Поскольку Россия уменьшает свою зависимость от доллара, следовательно падает интерес к международным платёжным системам... Отказываясь от доллара, Россия в большей степени будет использовать не только рубль, но и на паритетных основах валюты других стран: и китайский юань, и индийскую рупию. Это тоже имеет значение, потому что это тоже сигнал для этих стран, а может быть и для многих других, постепенно отказываться от доллара», — рассказал собеседник RT.

Также, по его мнению, возможный отказ от доллара для европейских стран — это возможность усилить позиции евро и финансовую самостоятельность этих государств.

Ранее Лавров заявил, что действия США подрывают доверие к доллару.

Он добавил, что действия Вашингтона делают американскую валюту рискованной «для международных расчётов».

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