Замглавы Минэнерго Бобылёв заявил о планах России наращивать объёмы экспорта угля

Россия намерена увеличивать объёмы экспорта угля. Об этом заявил замминистра энергетики Пётр Бобылёв.

«Россия занимает третье место на мировой арене по экспорту угля… и объёмы экспорта мы планируем наращивать. Под это есть ряд международных договорённостей», — приводит ТАСС его слова в ходе круглого стола в Госдуме.

Бобылёв отметил, что Россия подписала меморандум с Индией об увеличении поставок угля в несколько раз на ближайшие десять лет.

«То есть с 6 млн тонн до 40 млн тонн. Подобные переговоры идут с коллегами из Китая», — подытожил чиновник.

Ранее посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что с января по октябрь 2021 года экспорт российского угля в Китай достиг 47,85 млн тонн, что сделало Россию вторым по величине источником импортного угля в стране после Индонезии.