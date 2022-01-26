Замглавы Минэнерго Бобылёв заявил о планах России наращивать объёмы экспорта угля

Короткая ссылка
Россия намерена увеличивать объёмы экспорта угля. Об этом заявил замминистра энергетики Пётр Бобылёв.
Замглавы Минэнерго Бобылёв заявил о планах России наращивать объёмы экспорта угля
  • Gettyimages.ru

«Россия занимает третье место на мировой арене по  экспорту угля… и объёмы экспорта мы планируем наращивать. Под это есть ряд международных договорённостей», — приводит ТАСС его слова в ходе круглого стола в Госдуме.

Бобылёв отметил, что Россия подписала меморандум с Индией об увеличении поставок угля в несколько раз на ближайшие десять лет.

«То есть с 6 млн тонн до 40 млн тонн. Подобные переговоры идут с коллегами из Китая», — подытожил чиновник.

Ранее посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что с января по октябрь 2021 года экспорт российского угля в Китай достиг 47,85 млн тонн, что сделало Россию вторым по величине источником импортного угля в стране после Индонезии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить