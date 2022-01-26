Политолог Ифань назвал утопичными планы США вытеснить Россию с энергорынка Европы

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Научный сотрудник Института европейских исследований Китайской академии современных международных отношений Дун Ифань в статье для журнала Huanqiu прокомментировал намерения США ослабить позиции России на европейском энергетическом рынке.
Политолог Ифань назвал утопичными планы США вытеснить Россию с энергорынка Европы
  • РИА Новости
  • © Игорь Зарембо

«Соединённые Штаты надеются «малыми мерами» помешать энергетическому сотрудничеству ЕС и России, «выступив мостом» между своими союзниками. Однако, учитывая объективные условия газовой отрасли, Америке будет весьма трудно контролировать Россию с помощью газа», — заявил Ифань.

По его словам, трубопроводная транспортировка газа из России значительно дешевле и проще организации газовых поставок из США.

«Поэтому использование СПГ (сжиженного природного газа. — RT) для ослабления или даже смещения позиций «Газпрома» на европейском энергетическом рынке, а также для достижения долгосрочной цели — сдерживание Москвы и попытка разобщить Россию и Европу — не что иное, как утопия», — заключил Ифань.

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что запасы газа в ПХГ Европы и Украины находятся на исторических минимумах.

Ранее сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах Европы и Украины достигли исторического минимума, из них было отобрано более 70% объёма газа, закачанного в летний сезон.

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