Политолог Ифань назвал утопичными планы США вытеснить Россию с энергорынка Европы
- РИА Новости
- © Игорь Зарембо
«Соединённые Штаты надеются «малыми мерами» помешать энергетическому сотрудничеству ЕС и России, «выступив мостом» между своими союзниками. Однако, учитывая объективные условия газовой отрасли, Америке будет весьма трудно контролировать Россию с помощью газа», — заявил Ифань.
По его словам, трубопроводная транспортировка газа из России значительно дешевле и проще организации газовых поставок из США.
«Поэтому использование СПГ (сжиженного природного газа. — RT) для ослабления или даже смещения позиций «Газпрома» на европейском энергетическом рынке, а также для достижения долгосрочной цели — сдерживание Москвы и попытка разобщить Россию и Европу — не что иное, как утопия», — заключил Ифань.
Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что запасы газа в ПХГ Европы и Украины находятся на исторических минимумах.
Ранее сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах Европы и Украины достигли исторического минимума, из них было отобрано более 70% объёма газа, закачанного в летний сезон.