ФНС: Россия готова к техническому обеспечению прозрачности криптоактивов
- Legion-Media
Об этом рассказал заместитель начальника управления налогообложения юридических лиц ведомства Андрей Коньков.
«Безусловно, Федеральная налоговая служба, как контрольно-надзорный орган, выступает за то, чтобы каналы движения криптоактивов были прозрачными», — приводит ТАСС слова Конькова.
Он отметил, что готовность России к техническому обеспечению прозрачности криптоактивов известна.
«Здесь все необходимые инструменты, все необходимые технические решения у нас имеются и применяются», — добавил он.
Ранее Центробанк анонсировал возможные меры по ужесточению регулирования рынка криптовалют в России.
25 января директор департамента финансовой политики Министерства финансов России Иван Чебесков заявил, что Минфин выступает за регулирование криптовалюты, а не за её запрет.