ФНС: Россия готова к техническому обеспечению прозрачности криптоактивов

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В Федеральной налоговой службе (ФНС) России заявили, что в России есть необходимые технические инструменты для обеспечения прозрачности криптоактивов.
ФНС: Россия готова к техническому обеспечению прозрачности криптоактивов
  • Legion-Media

Об этом рассказал заместитель начальника управления налогообложения юридических лиц ведомства Андрей Коньков.

«Безусловно, Федеральная налоговая служба, как контрольно-надзорный орган, выступает за то, чтобы каналы движения криптоактивов были прозрачными», — приводит ТАСС слова Конькова.

Он отметил, что готовность России к техническому обеспечению прозрачности криптоактивов известна.

«Здесь все необходимые инструменты, все необходимые технические решения у нас имеются и применяются», — добавил он.

Ранее Центробанк анонсировал возможные меры по ужесточению регулирования рынка криптовалют в России.

25 января директор департамента финансовой политики Министерства финансов России Иван Чебесков заявил, что Минфин выступает за регулирование криптовалюты, а не за её запрет.

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