В Кремле связали ситуацию на российской бирже с пессимизмом на мировых рынках

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация на российской бирже связана с общим положением на мировых рынках, находящихся в стадии «глубокого пессимизма».
В Кремле связали ситуацию на российской бирже с пессимизмом на мировых рынках
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По его словам, неправильно говорить о российских рынках в отрыве от международных. 

Он отметил, что все международные рынки не могут не реагировать на сложившуюся в мире ситуацию.

Песков добавил, что «все рынки сейчас находятся на стадии глубокого пессимизма».

Также представитель Кремля отметил, что «всегда за такими периодами падения приходят периоды роста».

«Чем раньше наши оппоненты прекратят эти провокационные, истеричные действия, тем раньше произойдёт снижение пессимистического настроя», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что долларовый индекс РТС опустился более чем на 8% — ниже уровня 1300 впервые с 1 декабря 2020 года.

Курс доллара достиг отметки 79 рублей впервые с ноября 2020 года. 

Доверительный управляющий ИФК «Солид» Евгений Маришин в беседе с Nation News назвал преимущества цифровой валюты для России.

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