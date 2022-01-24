Курс доллара достиг 79 рублей впервые с ноября 2020 года

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Курс доллара достиг отметки в 79 рублей впервые с ноября 2020 года. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Московской биржи.
Курс доллара достиг 79 рублей впервые с ноября 2020 года
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Отмечается, что курс доллара расчётами «завтра» на 14:01 мск вырос на 1,56 рубля, достигнув 78,99 рубля.

В сообщении агентства говорится, что минутами ранее курс доллара поднимался до 79 рублей, это является максимумом с осени 2020 года.

Ранее курс евро вырос на 1 рубль 27 копеек — до 89,14 рубля.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT заявил, что на рост доллара повлияли два фактора. Первый — геополитическая обстановка, которая содержит риски и неустойчивость. 

Вторым фактором эксперт назвал «неоправданные прогнозы насчёт устойчивого экономического роста».

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