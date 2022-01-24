Экономист Беляев назвал факторы роста доллара

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Анастасия Белоусова
Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT назвал причины роста доллара, стоимость которого 24 января превысила 78 рублей.
Экономист Беляев назвал факторы роста доллара
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По мнению экономиста, на рост доллара повлияли два фактора. Первый — геополитическая обстановка, которая содержит риски и неустойчивость. 

«Доллар у нас всегда играет роль защитного актива, куда часть населения, бизнесменов, перемещают свои рублёвые средства. Соответственно, курс подрастает», — отметил Беляев.

Вторым фактором эксперт назвал «неоправданные прогнозы насчёт устойчивого экономического роста».

«Мы сейчас находимся в такой фазе: развитие есть, выход из кризисного состояния мы прошли и должны встать на путь более стабильного и динамичного роста, а этого не произошло. Таким образом, у нас даже заменились фундаментальные соотношения рубля и доллара. Раньше были на уровне 74—75 рублей, сейчас сместились на уровень 76—77 рублей», — считает он.

Экономист добавил, что при этом говорить о дальнейшем падении рубля не приходится.

Ранее стало известно, что курс доллара в ходе торгов поднялся выше 78 рублей впервые с апреля 2021 года.

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