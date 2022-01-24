Индекс РТС опустился ниже 1300 пунктов впервые с декабря 2020 года
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Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Московской биржи.
По данным на 13:50 мск, индекс РСТ падал на 8,15%, до 1287,65 пункта.
При этом рублёвый индекс Мосбиржи опускался на 6,59%, до 3212,46 пункта.
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