Индекс РТС опустился ниже 1300 пунктов впервые с декабря 2020 года

Долларовый индекс РТС опустился на более 8%, ниже уровня 1300 впервые с 1 декабря 2020 года.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Московской биржи.

По данным на 13:50 мск, индекс РСТ падал на 8,15%, до 1287,65 пункта.

При этом рублёвый индекс Мосбиржи опускался на 6,59%, до 3212,46 пункта.

Ранее сообщалось, что курс доллара достиг отметки 79 рублей впервые с ноября 2020 года.

Доверительный управляющий ИФК «Солид» Евгений Маришин в беседе с Nation News назвал преимущества цифровой валюты для России.