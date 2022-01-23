Экс-зампред ЦБ России Сухов высказался по поводу предложений Центробанка по крипторынку

Короткая ссылка
Бывший зампред ЦБ России Михаил Сухов заявил, что предложения Центробанка России по крипторынку не вызовут оттока капитала из страны, а обелят его.
Экс-зампред ЦБ России Сухов высказался по поводу предложений Центробанка по крипторынку
  • Gettyimages.ru
  • © da-kuk

«Совершенно точно предложенные ЦБ меры вызовут не отток, а обеление капитала, в том числе притекающего в страну. При эффективном надзоре за операциями финансовых институтов риски злоупотреблений — при контроле за введёнными запретами — можно минимизировать», — цитирует его РИА Новости.

По мнению Сухова, дополнительные инвестиции регуляторов и институтов в механизмы контроля окупятся снижением рисков и потерь.

«Мы находимся на стадии, когда публичное использование криптовалют пока не практикуется, и можем предотвратить потери экономики и бюджета от масштабной «криптизации», — пояснил он.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что возможный запрет криптовалют со стороны Центрального банка России приведёт к оттоку из страны IT-специалистов.

21 января Центробанк анонсировал возможные меры по ужесточению регулирования рынка криптовалют в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить