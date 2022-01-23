Экс-зампред ЦБ России Сухов высказался по поводу предложений Центробанка по крипторынку

Бывший зампред ЦБ России Михаил Сухов заявил, что предложения Центробанка России по крипторынку не вызовут оттока капитала из страны, а обелят его.

«Совершенно точно предложенные ЦБ меры вызовут не отток, а обеление капитала, в том числе притекающего в страну. При эффективном надзоре за операциями финансовых институтов риски злоупотреблений — при контроле за введёнными запретами — можно минимизировать», — цитирует его РИА Новости.

По мнению Сухова, дополнительные инвестиции регуляторов и институтов в механизмы контроля окупятся снижением рисков и потерь.

«Мы находимся на стадии, когда публичное использование криптовалют пока не практикуется, и можем предотвратить потери экономики и бюджета от масштабной «криптизации», — пояснил он.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что возможный запрет криптовалют со стороны Центрального банка России приведёт к оттоку из страны IT-специалистов.

21 января Центробанк анонсировал возможные меры по ужесточению регулирования рынка криптовалют в России.