Дуров заявил, что возможный запрет криптовалют в России приведёт к оттоку IT-специалистов

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что возможный запрет криптовалют со стороны Центрального банка России приведёт к оттоку из страны IT-специалистов.

«Запрет криптовалют, предложенный Центробанком России, приведёт к оттоку из страны IT-специалистов и уничтожит ряд отраслей высокотехнологичной экономики», — написал Дуров в Telegram.

По его мнению, запрет криптовалют в стране неизбежно затормозит развитие блокчейн-технологий.

Ранее Центробанк анонсировал возможные меры по ужесточению регулирования рынка криптовалют в России. В частности, регулятор предлагает запретить майнинг, выпуск и обмен цифровых денег, а также блокировать любые сделки с электронными монетами с использованием финансовой инфраструктуры страны.