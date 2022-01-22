Дуров заявил, что возможный запрет криптовалют в России приведёт к оттоку IT-специалистов

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Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что возможный запрет криптовалют со стороны Центрального банка России приведёт к оттоку из страны IT-специалистов.
Дуров заявил, что возможный запрет криптовалют в России приведёт к оттоку IT-специалистов
  • ©Steve Jennings/Getty Images

«Запрет криптовалют, предложенный Центробанком России, приведёт к оттоку из страны IT-специалистов и уничтожит ряд отраслей высокотехнологичной экономики», — написал Дуров в Telegram.

По его мнению, запрет криптовалют в стране неизбежно затормозит развитие блокчейн-технологий.

Ранее Центробанк анонсировал возможные меры по ужесточению регулирования рынка криптовалют в России. В частности, регулятор предлагает запретить майнинг, выпуск и обмен цифровых денег, а также блокировать любые сделки с электронными монетами с использованием финансовой инфраструктуры страны.

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