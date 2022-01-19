ЦБ: годовая инфляция в России в декабре осталась на уровне ноября и составила 8,4%

В России годовая инфляция в декабре 2021 года осталась на уровне ноября и составила 8,4%, об этом свидетельствуют данные Банка России.

«В декабре 2021 года годовая инфляция осталась на уровне ноября (8,4%). Ускорение инфляции в 2021 году на 3,5 п. п. произошло за счёт удорожания широкого круга товаров и услуг. В декабре месячные темпы роста цен на многие позиции потребительской корзины (с поправкой на сезонность) замедлились после ускорения в октябре — ноябре», — цитирует материалы ЦБ ТАСС.

Ранее комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал поправки об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году.

В Министерстве финансов России сообщили, что дополнительные расходы на индексацию пенсий граждан в 2022 году составят 172,7 млрд рублей.