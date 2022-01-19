«Ренессанс Капитал»: при эскалации на Украине и введении санкций рубль может резко упасть

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В случае военной эскалации на Украине и введения против России жёстких санкций рубль может резко подешеветь, говорится в обзоре инвестиционной компании «Ренессанс Капитал», который есть у РБК.
«Ренессанс Капитал»: при эскалации на Украине и введении санкций рубль может резко упасть
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Отмечается, что в этом случае российские регуляторы могут пойти на экстренные меры по стабилизации финансового рынка.

Как пояснила изданию экономист «Ренессанс Капитала» Софья Донец, рисковый сценарий с военной эскалацией будет означать, что в моменте курс доллара может дойти до 85–90 рублей.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что не видит рисков крупномасштабной войны, которая может развернуться в Европе. Он подчеркнул, что российская сторона не намерена предпринимать никаких агрессивных действий, в том числе «атаковать и вторгаться на Украину».

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сказала, что Россия призывает США прекратить тиражировать спекуляции о якобы готовящейся агрессии в отношении Украины.

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