Депутат Ананских заявил о минусах затягивания сертификации СП-2 для европейцев
- Legion-Media
«Безусловно, это очень здравая мысль и очень логичная. На самом деле, это понимают все, но не все высказываются об этом», — отметил парламентарий.
По его словам, все здравомыслящие люди считали, что сертификация должна была завершиться ещё в прошлом году.
«Поэтому всяческая задержка, затягивание запуска, бьёт по карманам европейских жителей», — подчеркнул Ананских.
Ранее в бундестаге заявили о рисках для энергоснабжения Европы при затягивании сертификации СП-2.
Депутат Котре уточнил, что «данный проект был и останется прежде всего экономическим и энергетическим».