Депутат Ананских заявил о минусах затягивания сертификации СП-2 для европейцев

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT прокомментировал заявление депутата бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффена Котре о рисках для энергоснабжения Европы при затягивании сертификации «Северного потока — 2».

«Безусловно, это очень здравая мысль и очень логичная. На самом деле, это понимают все, но не все высказываются об этом», — отметил парламентарий.

По его словам, все здравомыслящие люди считали, что сертификация должна была завершиться ещё в прошлом году.

«Поэтому всяческая задержка, затягивание запуска, бьёт по карманам европейских жителей», — подчеркнул Ананских.

Ранее в бундестаге заявили о рисках для энергоснабжения Европы при затягивании сертификации СП-2.

Депутат Котре уточнил, что «данный проект был и останется прежде всего экономическим и энергетическим».