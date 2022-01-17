«Газпром» не забронировал дополнительные мощности для транзита через Польшу и Украину
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Как пишут РИА Новости, об этом свидетельствуют данные платформ GSA Platform и RBP.
Ранее экономист Алексей Кущ заявил, что действия компании «Газпром», «спровоцированные политикой европейских стран» в энергетической сфере, ставят под угрозу снабжение Украины газом.
14 января компания «Газпром» подтвердила факт обращения в международный арбитраж для пересмотра цены по контракту с польской компанией PGNiG.