«Газпром» не забронировал дополнительные мощности для транзита через Польшу и Украину

«Газпром» не забронировал мощности газопровода Ямал — Европа для транзита газа через территорию Польши в феврале и дополнительные мощности украинской газотранспортной системы (ГТС).

Как пишут РИА Новости, об этом свидетельствуют данные платформ GSA Platform и RBP.

Ранее экономист Алексей Кущ заявил, что действия компании «Газпром», «спровоцированные политикой европейских стран» в энергетической сфере, ставят под угрозу снабжение Украины газом.

14 января компания «Газпром» подтвердила факт обращения в международный арбитраж для пересмотра цены по контракту с польской компанией PGNiG.