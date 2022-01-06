Экономист Кущ: политика ЕС привела к сокращению транзита газа из России через Украину

Экономист Алексей Кущ заявил, что действия компании «Газпром», «спровоцированные политикой европейских стран» в энергетической сфере, ставят под угрозу снабжение Украины газом.

«Газпром нанёс нашей политической элите несколько ударов под дых, сперва закрыв реверс из Венгрии (которую подсоединили через новый коннектор к Турецкому потоку). Затем сократив прокачку газа по территории Украины в сторону Словакии», — цитирует РИА Новости Куща.

По его словам, «самое печальное и что предпочитают не замечать на Украине — это то, что нынешняя ситуация является по большей части элементом энергетической стратегии Европы».

Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что «Газпром» в начале 2022 года снизил транзит газа через Украину до 52,5 млн куб. м в сутки при забронированных суточных объёмах в 109,6 млн.

За 2021 год через территорию Украины было транспортировано 41,7 млрд кубометров российского газа.