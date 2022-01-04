«Газпром» снизил объёмы транзита газа через Украину

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Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что «Газпром» в начале 2022 года снизил транзит газа через Украину до 52,5 млн куб. м в сутки при забронированных суточных объёмах в 109,6 млн.
«Газпром» снизил объёмы транзита газа через Украину
  • © Danil Shamkin
  • globallookpress.com

«Транзит природного газа из России сократился до 52,5 млн куб. м за сутки при забронированных суммах 109,6 млн куб. м», — написал Макогон на своей странице в Facebook.

По его словам, в ближайшее время ожидается дальнейшее снижение транзита, так как номинации на начало газового дня составляют около 50,5 млн куб. м.

«Это будет самый низкий уровень транзита начиная с конца января 2020 года», — добавил Макогон.

Уточняется, что в «Газпроме» пока не сообщили о причинах сокращения транзита.

Ранее сообщалось, что за 2021 год через территорию Украины было транспортировано 41,7 млрд кубометров российского газа.

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