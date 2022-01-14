В «Газпроме» подтвердили подачу иска в отношении польской компании PGNiG

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Российская компания «Газпром» подтвердила факт обращения в международный арбитраж для пересмотра цены по контракту с польской компанией PGNiG.
В «Газпроме» подтвердили подачу иска в отношении польской компании PGNiG
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«Сегодня, 14 января 2022 года, ООО «Газпром экспорт» и ПАО «Газпром» инициировали обращение в международный арбитраж в отношении ретроспективного пересмотра ценовых условий контракта купли-продажи газа с польской компанией АО PGNiG от 1996 года», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее польская PGNiG рассказала о поданном «Газпромом» иске.

Российская компания ожидает, что контрактная цена «будет повышена задним числом, в рамках заявок «Газпрома» на пересмотр от 8 декабря 2017 года и 9 ноября 2020 года».

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