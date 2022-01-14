Польская компания PGNiG рассказала о поданном «Газпромом» иске

Российская компания «Газпром» подала иск к польской компании PGNiG для пересмотра цены по контракту.

«14 января 2022 года PGNiG получила от представителя ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» иск в Арбитражный суд Стокгольма, касающийся требования изменения ценовых условий на газ, поставляемый по Ямальскому контракту», — цитирует РИА Новости заявление польской компании PGNiG.

Уточняется, что российская компания «ожидает, что контрактная цена будет повышена задним числом, в рамках заявок «Газпрома» на пересмотр от 8 декабря 2017 года и 9 ноября 2020 года».

В октябре компания «Газпром экспорт» получила обращение Польши на пересмотр цен поставки газа по контракту.