Reuters: ряд компаний заявили Госдепу об отсутствии альтернатив российскому газу

Ряд энергетических компаний заявили госдепартаменту США, что в случае срыва поставок газу из России практически нет альтернативы.

Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на источники.

Как отмечается, власти США провели переговоры с некоторыми международными энергетическими компаниями по ситуации с импортом природного газа в Европу в случае, если «конфликт между Россией и Украиной сорвёт поставки».

По данным агентства, в компаниях заявили Госдепу, что мировые поставки газа ограничены, и для замены российского газа отсутствует достаточное количество запасов топлива.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия и компания «Газпром» не несут никакой ответственности за энергетический кризис в Европе.

По состоянию на 14 января, европейские подземные хранилища газа опустели уже более чем на 50%.