Reuters: ряд компаний заявили Госдепу об отсутствии альтернатив российскому газу
- РИА Новости
- © Павел Львов
Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на источники.
Как отмечается, власти США провели переговоры с некоторыми международными энергетическими компаниями по ситуации с импортом природного газа в Европу в случае, если «конфликт между Россией и Украиной сорвёт поставки».
По данным агентства, в компаниях заявили Госдепу, что мировые поставки газа ограничены, и для замены российского газа отсутствует достаточное количество запасов топлива.
Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия и компания «Газпром» не несут никакой ответственности за энергетический кризис в Европе.
По состоянию на 14 января, европейские подземные хранилища газа опустели уже более чем на 50%.