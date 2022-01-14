Ассоциация Gas Infrastructure Europe (GIE) опубликовала данные о том, что европейские подземные хранилища газа опустели уже более чем на 50%.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ассоциацию.

Отмечается, что на 12 января заполненность европейских ПХГ составляла 49,33%. При этом годом ранее в этот же день показатель был почти 65%, а в 2020 году — 83%.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на рынке газа в Европе.