Европейские подземные хранилища газа опустели уже более чем на 50%

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Ассоциация Gas Infrastructure Europe (GIE) опубликовала данные о том, что европейские подземные хранилища газа опустели уже более чем на 50%.
Европейские подземные хранилища газа опустели уже более чем на 50%
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ассоциацию.

Отмечается, что на 12 января заполненность европейских ПХГ составляла 49,33%. При этом годом ранее в этот же день показатель был почти 65%, а в 2020 году — 83%.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на рынке газа в Европе.

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