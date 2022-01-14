Аналитик Юшков объяснил повышение цены нефти марки Brent

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Дарья Ускова
Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT объяснил, чем обусловлен рост стоимости мартовских фьючерсов на нефть Brent.
Аналитик Юшков объяснил повышение цены нефти марки Brent
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«Мы видим, что постепенно цена нефти растёт. И в конце прошлого года, и сейчас. Поэтому здесь такой закономерный процесс», — сообщил эксперт.

По его мнению, ежемесячное увеличение квоты государствами —членами ОПЕК+ является основной причиной роста стоимости нефти.

Он отметил, что многие страны при этом не вкладывали средства даже в поддержание текущей добычи, не говоря уже о новых проектах.

«Некоторые страны не могут увеличить объём добычи, но при этом спрос продолжает расти. И получается, что уже формируется определённый дефицит нефти на мировом рынке», — пояснил Юшков.

По его словам, в настоящее время мировой рынок нефти растёт, однако достаточного предложения при этом не возникает. Соответственно, продолжается процесс увеличения стоимости нефти.

Ранее сообщалось, что стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent превысила $86 за баррель.

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