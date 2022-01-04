Мониторинговый комитет ОПЕК+ спрогнозировал ситуацию с нефтью после I квартала 2022 года

Короткая ссылка
Мониторинговый комитет ОПЕК+ подготовил проект коммюнике, в котором содержится прогноз по ситуации с нефтью в мире после I квартала 2022 года.
Мониторинговый комитет ОПЕК+ спрогнозировал ситуацию с нефтью после I квартала 2022 года
  • ©Anton Petrus
  • Gettyimages.ru

Как сообщает агентство ТАСС, которое ознакомилось с документом, с данного коммюнике началось заседание комитета.

Отмечается, что рынок нефти в настоящий момент находится в сбалансированном состоянии, но уже после I квартала 2022 года он начнёт переходить в состояние профицита, а запасы нефти будут расти. 

В документе содержится рекомендация продлить план по  компенсации перепроизводства нефти до июня 2022 года.

В коммюнике также отмечается, что в ноябре страны ОПЕК+ выполнили соглашение о сокращении добычи нефти на 117% от плана.

Ранее заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с oilcapital.ru рассказал об итогах года в российской нефтегазовой отрасли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить