Мониторинговый комитет ОПЕК+ спрогнозировал ситуацию с нефтью после I квартала 2022 года

Мониторинговый комитет ОПЕК+ подготовил проект коммюнике, в котором содержится прогноз по ситуации с нефтью в мире после I квартала 2022 года.

Как сообщает агентство ТАСС, которое ознакомилось с документом, с данного коммюнике началось заседание комитета.

Отмечается, что рынок нефти в настоящий момент находится в сбалансированном состоянии, но уже после I квартала 2022 года он начнёт переходить в состояние профицита, а запасы нефти будут расти.

В документе содержится рекомендация продлить план по компенсации перепроизводства нефти до июня 2022 года.

В коммюнике также отмечается, что в ноябре страны ОПЕК+ выполнили соглашение о сокращении добычи нефти на 117% от плана.

Ранее заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с oilcapital.ru рассказал об итогах года в российской нефтегазовой отрасли.