Алексей Гузнов с 17 января назначен статс-секретарём — зампредом ЦБ России

Директор юридического департамента ЦБ Алексей Гузнов с 17 января назначен статс-секретарём — заместителем председателя Банка России.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Он будет курировать вопросы взаимодействия ЦБ с Госдумой и Советом Федерации.

Гузнов будет также непосредственно заниматься работой юридического департамента.

Ранее сообщалось, что первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов покидает свой пост с 21 марта, с 25 января уходит зампред Дмитрий Скобелкин.

В сентябре ЦБ России опубликовал проект об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2022-й и период 2023 и 2024 годов.