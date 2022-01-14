Алексей Гузнов с 17 января назначен статс-секретарём — зампредом ЦБ России

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Директор юридического департамента ЦБ Алексей Гузнов с 17 января назначен статс-секретарём — заместителем председателя Банка России.
Алексей Гузнов с 17 января назначен статс-секретарём — зампредом ЦБ России
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Он будет курировать вопросы взаимодействия ЦБ с Госдумой и Советом Федерации.

Гузнов будет также непосредственно заниматься работой юридического департамента.

Ранее сообщалось, что первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов покидает свой пост с 21 марта, с 25 января уходит зампред Дмитрий Скобелкин.

В сентябре ЦБ России опубликовал проект об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2022-й и период 2023 и 2024 годов.

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