Зампреды Центробанка Швецов и Скобелкин покидают свои посты

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Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов покидает свой пост с 21 марта. Кроме того, с 25 января уходит зампред Дмитрий Скобелкин.
Зампреды Центробанка Швецов и Скобелкин покидают свои посты
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Место Скобелкина займёт глава Агентства по страхованию вкладов Юрий Исаев.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что кадровые изменения в составе руководства Банка России не окажут влияния на проводимую им политику.

«Очевидно, какие-то перемены приходит необходимость проводить — ротация кадров, но всё это не связано с изменением политики Центрального банка», — сказал Аксаков.

Также сообщалось, что первый замглавы государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» Андрей Мельников будет выдвинут на пост гендиректора госкорпорации.

В ноябре 2018 года зампред Банка России Александр Торшин покинул свой пост в связи с выходом на пенсию.

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