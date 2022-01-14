Зампреды Центробанка Швецов и Скобелкин покидают свои посты
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Место Скобелкина займёт глава Агентства по страхованию вкладов Юрий Исаев.
Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что кадровые изменения в составе руководства Банка России не окажут влияния на проводимую им политику.
«Очевидно, какие-то перемены приходит необходимость проводить — ротация кадров, но всё это не связано с изменением политики Центрального банка», — сказал Аксаков.
Также сообщалось, что первый замглавы государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» Андрей Мельников будет выдвинут на пост гендиректора госкорпорации.
В ноябре 2018 года зампред Банка России Александр Торшин покинул свой пост в связи с выходом на пенсию.