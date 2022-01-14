Зампреды Центробанка Швецов и Скобелкин покидают свои посты

Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов покидает свой пост с 21 марта. Кроме того, с 25 января уходит зампред Дмитрий Скобелкин.

Об этом сообщает РИА Новости.

Место Скобелкина займёт глава Агентства по страхованию вкладов Юрий Исаев.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что кадровые изменения в составе руководства Банка России не окажут влияния на проводимую им политику.

«Очевидно, какие-то перемены приходит необходимость проводить — ротация кадров, но всё это не связано с изменением политики Центрального банка», — сказал Аксаков.

Также сообщалось, что первый замглавы государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» Андрей Мельников будет выдвинут на пост гендиректора госкорпорации.

В ноябре 2018 года зампред Банка России Александр Торшин покинул свой пост в связи с выходом на пенсию.