Чубайс допустил, что Россия сможет получать до $40 млрд от продажи водорода к 2030 году

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Доходы России от продажи водорода на мировом рынке к 2030 году могут достичь $40 млрд, считает представитель президента по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс.
Чубайс допустил, что Россия сможет получать до $40 млрд от продажи водорода к 2030 году
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«До десяти новых отраслей может возникнуть в России до 2030 года в рамках энергоперехода. Одна из таких отраслей — использование водорода как нового голубого топлива. У России есть фантастическое преимущество. Я считаю, что к 2030 году Россия может выйти на объём продаж от 6 до 10 млн тонн водорода на мировом рынке. Это до $40 млрд», — сказал он во время Гайдаровского форума, его слова приводит ТАСС.

Чубайс добавил, что энергетический переход потребует масштабных преобразований в экономике: «какие-то отрасли придется сворачивать, какие-то — создавать».

6 декабря стало известно, что в России через пять-шесть лет планируется создать водородные турбины для перевода части энергогенерации на водород. 

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