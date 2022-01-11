Всемирный банк спрогнозировал снижение роста мировой экономики до 4,1% в 2022 году и до 3,2% в 2023 году из-за ситуации с коронавирусом и инфляции.

Отмечается, что по итогам 2021 года рост мировой экономики составил 5,5%.



«Мировая экономика одновременно сталкивается с COVID-19, инфляцией и политической неопределённостью, когда бюджетные траты и монетарные меры находятся в неисследованной зоне», — приводит РИА Новости слова главы банка Дэвида Малпасса.

Он добавил, что растущее неравенство и вызовы в сфере безопасности особенно болезненны для развивающихся стран.

Ранее главный экономист Всемирного банка по России Дэвид Найт заявил, что пандемия коронавируса влияет на российскую экономику сильнее, чем на экономики других стран.