Во Всемирном банке рассказали о влиянии пандемии коронавируса на российскую экономику
«Угроза развития пандемии давит на экономику России сильнее, чем в ряде других стран», — заявил Найт в интервью газете «Ведомости».
По его словам, это связано с относительно низкими темпами вакцинации от коронавируса в России.
Это замедляет деловую активность в стране и создаёт риски введения новых ограничений в будущем, пояснил Найт.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI рассказал о выходе многих показателей экономики России на допандемийный уровень.