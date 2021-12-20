Во Всемирном банке рассказали о влиянии пандемии коронавируса на российскую экономику

Пандемия коронавируса влияет на российскую экономику сильнее, чем на экономики других стран. Об этом главный экономист Всемирного банка по России Дэвид Найт.

«Угроза развития пандемии давит на экономику России сильнее, чем в ряде других стран», — заявил Найт в интервью газете «Ведомости».

По его словам, это связано с относительно низкими темпами вакцинации от коронавируса в России.

Это замедляет деловую активность в стране и создаёт риски введения новых ограничений в будущем, пояснил Найт.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI рассказал о выходе многих показателей экономики России на допандемийный уровень.