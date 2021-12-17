Песков заявил о выходе многих показателей экономики России на допандемийный уровень

Российская экономика более-менее адаптировалась к пандемии коронавируса, многие показатели вышли на допандемийный уровень. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Экономика более-менее адаптировалась. Она в очень сложном состоянии... мы видим, что творится с инфляцией и так далее», — заявил он в интервью телеканалу RTVI.

Песков заявил, что инфляцию доллара на уровне 6,5% и более представить было невозможно.

«Наша инфляция, инфляция в зоне евро — всё это довлеет и всё это оказывает прямое или косвенное влияние друг на друга», — отметил он.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что это влияние в большей степени негативное.

«Но тем не менее всё равно мы же как-то вышли на докризисный уровень по многим показателям, по большинству показателей», — подытожил он.

В ноябре российский лидер Владимир Путин на саммите АТЭС заявил, что рост уровня ВВП России в 2021 году может составить до 4,7%.