Песков заявил о выходе многих показателей экономики России на допандемийный уровень
«Экономика более-менее адаптировалась. Она в очень сложном состоянии... мы видим, что творится с инфляцией и так далее», — заявил он в интервью телеканалу RTVI.
Песков заявил, что инфляцию доллара на уровне 6,5% и более представить было невозможно.
«Наша инфляция, инфляция в зоне евро — всё это довлеет и всё это оказывает прямое или косвенное влияние друг на друга», — отметил он.
Пресс-секретарь российского лидера добавил, что это влияние в большей степени негативное.
«Но тем не менее всё равно мы же как-то вышли на докризисный уровень по многим показателям, по большинству показателей», — подытожил он.
В ноябре российский лидер Владимир Путин на саммите АТЭС заявил, что рост уровня ВВП России в 2021 году может составить до 4,7%.