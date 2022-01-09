В Госдуме поддержали заявление на Украине о выгоде запуска «Северного потока — 2»
- РИА Новости
«При увеличении поставок газа в Европу цена упадёт. Конечно, запуск «Северного потока — 2» крайне выгоден не только для украинских потребителей, но и для европейских», — сказал парламентарий.
Он также выразил удивление, что «до сих пор немецкий регулятор тянет с разрешением на запуск «Северного потока — 2».
«Как только будет получено добро, автоматически цена на газ упадёт. Это выгодно всем потребителям», — подчеркнул Ананских.
Ранее украинский политолог Молчанов также заявил, что для европейских потребителей запуск газопровода будет «финансово выгоден».
В Германии, в свою очередь, 60% граждан поддерживают строительство газопровода «Северный поток — 2».