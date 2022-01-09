В Госдуме поддержали заявление на Украине о выгоде запуска «Северного потока — 2»

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Анастасия Белоусова
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT прокомментировал заявление украинского политолога Кирилла Молчанова о том, что быстрый запуск газопровода «Северный поток — 2» выгоден, так как это вызовет снижение биржевых цен на дефицитный на Украине газ.
В Госдуме поддержали заявление на Украине о выгоде запуска «Северного потока — 2»
  • РИА Новости

«При увеличении поставок газа в Европу цена упадёт. Конечно, запуск «Северного потока — 2» крайне выгоден не только для украинских потребителей, но и для европейских», — сказал парламентарий.

Он также выразил удивление, что «до сих пор немецкий регулятор тянет с разрешением на запуск «Северного потока — 2».

«Как только будет получено добро, автоматически цена на газ упадёт. Это выгодно всем потребителям», — подчеркнул Ананских.

Ранее украинский политолог Молчанов также заявил, что для европейских потребителей запуск газопровода будет «финансово выгоден».

В Германии, в свою очередь, 60% граждан поддерживают строительство газопровода «Северный поток — 2».

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