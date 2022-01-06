Bloomberg: стоимость урана выросла на 8% на фоне протестов в Казахстане

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Стоимость урана на мировых торговых площадках выросла почти на 8% на фоне продолжающихся протестов в Казахстане.
Bloomberg: стоимость урана выросла на 8% на фоне протестов в Казахстане
  • AFP
  • © Abduaziz MADYAROV

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные специализированной платформы UxC, отслеживающей мировые цены на уран.

Как отмечается, в среду, 5 января, стоимость урана на мировых рынках выросла до $45,25 за фунт. 

Во вторник, 4 января, стоимость фунта урана составляла $42, суточный рост составил около 8%.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о боях между участниками беспорядков и воздушно-десантными подразделениями под Алма-Атой.

Токаев подчеркнул, что протесты в стране следует рассматривать как акт агрессии.

К тому же в инфоцентре алма-атинской комендатуры рассказали, что радикально настроенные протестующие нанесли огромный ущерб городу.

Председатель ОБСЕ Збигнев Рау также призвал к деэскалации ситуации с протестами в Казахстане. Он отметил, что насилие никогда не является верным ответом на проблемы.

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