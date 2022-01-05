В Saxo Bank допустили ужесточение глобальной монетарной политики в 2022 году

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Директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен допустил ужесточение монетарной политики главными мировыми центральными банками в 2022 году.

«Весьма вероятно, что основные центральные банки перейдут к циклу повышения ставок. И в декабре мы, конечно, видели, что Банк Англии одним из первых начал этот процесс. Так что я полностью ожидаю, что глобальные центральные банки продолжат эту тенденцию, особенно потому, что, похоже, энергетическая составляющая цен продолжает расти», — заявил Якобсен в интервью РИА Новости.

Возможное ужесточение монетарной политики связано с устойчивым характером глобальной инфляции, уточнил он.

Ранее Федеральная резервная система Соединённых Штатов представила прогноз относительно показателя внутреннего валового продукта страны на 2022 год.

Прогноз роста ВВП США на 2022 год составляет 4%.

Глава ФРС Джером Пауэлл также рассказал об учёте влияния омикрон-штамма коронавируса при составлении прогнозов регулятора.

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