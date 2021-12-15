Глава ФРС рассказал об учёте влияния омикрон-штамма на прогноз регулятора

Короткая ссылка
В ходе пресс-конференции глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл рассказал об учёте влияния омикрон-штамма коронавируса при составлении прогнозов регулятора.
Глава ФРС рассказал об учёте влияния омикрон-штамма на прогноз регулятора
  • AP
  • © Jerome Delay

«Рост случаев COVID-19 в последние недели вместе с появлением варианта «омикрон» был риском для прогноза», — цитирует Пауэлла РИА Новости.

По его словам, пока нельзя сделать вывод о влиянии омикрон-штамма коронавируса на инфляцию и уровень безработицы в США.

Ранее Федеральная резервная система Соединённых Штатов представила прогноз относительно показателя внутреннего валового продукта страны на 2022 год.

Прогноз роста ВВП США на 2021 год составляет 5,5%, на 2022 год этот показатель — 4%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить