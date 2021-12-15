Глава ФРС рассказал об учёте влияния омикрон-штамма на прогноз регулятора

В ходе пресс-конференции глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл рассказал об учёте влияния омикрон-штамма коронавируса при составлении прогнозов регулятора.

«Рост случаев COVID-19 в последние недели вместе с появлением варианта «омикрон» был риском для прогноза», — цитирует Пауэлла РИА Новости.

По его словам, пока нельзя сделать вывод о влиянии омикрон-штамма коронавируса на инфляцию и уровень безработицы в США.

Ранее Федеральная резервная система Соединённых Штатов представила прогноз относительно показателя внутреннего валового продукта страны на 2022 год.

Прогноз роста ВВП США на 2021 год составляет 5,5%, на 2022 год этот показатель — 4%.