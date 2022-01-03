Транзит российского газа через Украину в Словакию за сутки сократился почти на 30%
- РИА Новости
Прокачка газа через пограничный пункт Велке Капушаны на границе между Украиной и Словакией сократилась с 49,5 до 35,5 млн кубометров.
1 января транзит российского газа через Украину в направлении Словакии достиг минимального значения за последние два месяца.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью RT заявил о выполнении «Газпромом» обязательств по поставкам газа в Европу.
По его словам, обвинения со стороны некоторых европейских политиков в адрес России из-за ситуации с дополнительными поставками связаны с коммерцией.