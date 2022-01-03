Транзит российского газа через Украину в Словакию за сутки сократился почти на 30%

Транзит газа из России в Словакию через Украину 2 января сократился почти на 30%. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные словацкого газотранспортного оператора Eustream.

Прокачка газа через пограничный пункт Велке Капушаны на границе между Украиной и Словакией сократилась с 49,5 до 35,5 млн кубометров.

1 января транзит российского газа через Украину в направлении Словакии достиг минимального значения за последние два месяца.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью RT заявил о выполнении «Газпромом» обязательств по поставкам газа в Европу.

По его словам, обвинения со стороны некоторых европейских политиков в адрес России из-за ситуации с дополнительными поставками связаны с коммерцией.