В МИД Венгрии заявили о выполнении «Газпромом» договоров по поставкам газа в Европу

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью RT, что в Европе никто не сталкивался с нарушением договоров о поставках газа со стороны «Газпрома».

«Газпром» всегда был надёжным партнёром Венгрии... Все контракты и сроки, объёмы поставок были соблюдены. И, насколько мне известно, никто в Европе не жаловался, что «Газпром» нарушал свои обязательства по поставкам газа... Россия соблюдает те контракты, которые подписывает «Газпром» с европейскими партнёрами», — сказал он.

По его словам, обвинения со стороны некоторых европейских политиков в адрес России из-за ситуации с дополнительным поставками связаны с коммерцией.

Также министр отметил, что с «Газпромом» сложно договариваться, но заключённые договорённости всегда выполняются.

Ранее представитель Министерства экономики и защиты климата ФРГ Анника Айнхорн заявила, что Россия, по информации Берлина, выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа.