В МИД Венгрии заявили о выполнении «Газпромом» договоров по поставкам газа в Европу

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью RT, что в Европе никто не сталкивался с нарушением договоров о поставках газа со стороны «Газпрома».

«Газпром» всегда был надёжным партнёром Венгрии... Все контракты и сроки, объёмы поставок были соблюдены. И, насколько мне известно, никто в Европе не жаловался, что «Газпром» нарушал свои обязательства по поставкам газа... Россия соблюдает те контракты, которые подписывает «Газпром» с европейскими партнёрами», — сказал он.

По его словам, обвинения со стороны некоторых европейских политиков в адрес России из-за ситуации с дополнительным поставками связаны с коммерцией.

Также министр отметил, что с «Газпромом» сложно договариваться, но заключённые договорённости всегда выполняются.

Ранее представитель Министерства экономики и защиты климата ФРГ Анника Айнхорн заявила, что Россия, по информации Берлина, выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить